"Наступного ранку ми все перевірили": промоутер Усика - про скандальний момент у бою з Джошуа

"Наступного ранку ми все перевірили": промоутер Усика - про скандальний момент у бою з Джошуа

Олександр Красюк запевнив, що сигнал про завершення поєдинку пролунав не раніше, ніж це повинно було статися.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував неоднозначний епізод у переможному поєдинку українця з британцем Ентоні Джошуа.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

В останньому раунді Усик затиснув суперника біля канатів та був близький до нокауту, але Джошуа врятував фінальний гонг. Судячи з трансляції, сигнал про завершення бою дали на 5 секунд раніше відведеного часу, що викликало хвилю емоцій у любителів боксу. Проте, за словами Красюка, насправді все було зроблено правильно.

Читайте також: Усик - Джошуа: промоутер розповів, коли та де планують влаштувати бій-реванш

"Секундомір був включений у момент, коли рефері сказав: "Бокс". Так як це був 12-й раунд, рефері запросив хлопців привітати один одного. Це нормальна практика. У цей момент був запущений секундомір. Від моменту гонга до моменту включення секундоміра минуло п'ять секунд. Нас теж хвилювало це питання. Ми наступного ранку з секундоміром все виміряли з трансляції - справді від гонга до гонга минуло рівно три хвилини", - сказав Красюк на пресконференції в Києві.

Зазначимо, що сам Усик зізнався, чому не став нокаутувати Джошуа. Олександр наголосив, що не хотів шкодити здоров'ю суперника.

Читайте також: Визнання нового короля: фанати зірвали похід Усику в Лондоні за iPhone після перемоги над Джошуа (відео)

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання