Наступний суперник "Динамо" у відборі Ліги чемпіонів підписав колишню зірку "Челсі" та ПСЖ

Давід Луїс / © ФК "Пафос"

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Кіпрський "Пафос", який є суперником київського "Динамо" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26, оголосив про підписання відомого бразильського захисника Давіда Луїса.

Про це повідомляється на офіційному сайті чинного чемпіона Кіпру.

38-річний бразилець приєднався до команди у статусі вільного агента та підписав контракт терміном до 2027-го.

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Останнім клубом Луїса була бразильська "Форталеза". Співпраця між сторонами була розрахована до кінця 2026 року, але за обопільною згодою захисник залишив команду раніше.

Минулого сезону Давід провів 17 матчів на клубному рівні у всіх турнірах.

Луїс відомий виступами за "Бенфіку", "Челсі", ПСЖ та "Арсенал". У складі "Челсі" він вигравав Лігу чемпіонів та двічі Лігу Європи. Загалом за свою кар'єру бразилець здобув 24 трофеї.

Від 2010 до 2017 року Луїс викликався до збірної Бразилії, за яку зіграв 57 матчів і забив 3 голи.

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Поєдинки між "Динамо" та "Пафосом" відбудуться 5 та 12 серпня. Спочатку команди зіграють у польському Любліні, а потім на Кіпрі.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи. Жеребкування відбудеться у понеділок, 4 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ виїзною перемогою над "Вересом".