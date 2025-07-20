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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2246
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2 хв

Натякнув на трилогію: Ф'юрі відреагував на перемогу Усика над Дюбуа в реванші

"Циганський король" жадає провести третій поєдинок з українцем.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / © facebook.com/K2Ukraine

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував перемогу нокаутом Олександра Усика над Даніелем Дюбуа у бою за звання "абсолюта".

У відеозверненні на своїй сторінці в Instagram "Циганський король" високо оцінив виступ українця у поєдинку з Дюбуа та укотре висловив бажання провести третій поєдинок з Олександром.

"Величезна повага Олександру Усику. Сьогодні був неймовірний виступ у бою з Даніелем Дюбуа, хорошим молодим хлопцем, який вийшов, щоб порвати його. Вітаю обох чоловіків. Олександр знає, що є тільки одна людина, яка може його побити. Я зробив це двічі перед цим, і світ це знає. Мене жорстко принизили, але я прийняв це як чоловік

Я зараз не тусуюсь на якомусь там боксерському поєдинку, а вийшов побігати на вулицю. Хоч хто б що не казав, я виграв ті бої. Гарантовано на 100%. Є тільки один справжній чоловік – це "Циганський король". Давай", – заявив Ф'юрі.

Раніше Ф'юрі викликав Усика на трилогію, запропонувавши українцю провести поєдинок 18 квітня 2026 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Зазначимо, що 2024 року Ф'юрі провів два поєдинки з Усиком в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У травні українець роздільним рішенням суддів переміг британця у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Потім "Циганський король" активував опцію реваншу і боксери у грудні знову зустрілися в ринзі. Цього разу Олександр переміг одноголосним рішенням суддів, після чого Ф'юрі ухвалив рішення вирушити на пенсію.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Нагадаємо, Усик після перемоги над Дюбуа в реванші назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

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