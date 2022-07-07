"НАТО ще від 2014 року готувалося до битви з Росією": ексфутболіста збірної РФ висміяли за нікчемний допис в Instagram

Колишній футболіст збірної Росії Дмитро Тарасов вирішив показати, як він розбирається в політиці, але щось пішло не так.

Так, 35-річний ексгравець поміркував на тему "спорт поза політикою" або, чому російських спортсменів звідусіль відправляють щодо участі у змаганнях за кораблем.

Відповідний допис Тарасов зробив на своїй сторінці в Instagram.

"Дивлюся, як наших хлопців обрубують від усіх міжнародних турнірів… А вони тут до чого, хтось мені скаже?

Сьогодні на матчах можуть карати за майку з Володею (диктатором Путіним, прим.) чи нашим триколором, але водночас на провокації з інших сторін спокійно заплющують очі. Ви пам'ятаєте, нещодавно був півфінал Євро з футзалу? Україна проти Росії Що за пекло діялося на трибунах, і нічого... жодного слівця на адресу провокаторів...

Вважаю, що футбол і взагалі спорт – це калька політики. Просто в меншій формі та ступені. Тому не дивуйтеся, що там у новинах кажуть, мовляв, НАТО ще від 2014 року готувалася до битви з Росією.

І судячи з того, як їм впевнено підіграли інші організації, стає зрозуміло, що там навіть не від 2014 року готувалася скасування Росії… як би не раніше!", - сказав Тарасов.

Зазначимо, що підписники у коментарях під цим повідомленням досить справедливо розкритикували Тарасова. Ось, що казали люди на цей допис:

- Ти так само і у футбол граєш, як у політиці розумієш;

- Ти що в штангу вдарився? Політолог;

- Дмитре, ви зригли дичину. Ваша справа - грати, перш ніж щось написати/сказати, порадьтеся з розумними людьми;

- Гігант думки! Поза спортом, зате в політику тепер можна. Якщо там також себе проявить, як у футболі, то капець Росії! А той, хто на майці, веде її в прірву!;

- Господи ... він хоч сам зрозумів, що написано в пості? коли як би футбол не твоє і як би говорити теж не твоє;

- Це НАТО зараз робить все це в Україні, Дмитре? НАТО вбиває ровесників твоїх доньок? НАТО тобі заплатило за цю посаду?;

- Приїдеш до України - зміниш свою думку, більше новини читай.

Додамо, що під фразою Тарасова про "пекло на трибунах" під час півфінального матчу Чемпіонату Європи з футзалу-2022 він мав на увазі скандування українськими уболівальниками "Путін - х*йло".

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