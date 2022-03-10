"НАТО, закрийте небо": капітан збірної України з баскетболу влаштував нову антивоєнну акцію

Артем Пустовий звернувся до світу, аби зупинити розв'язану РФ війну в Україні.

Капітан збірної України з баскетболу Артем Пустовий не залишається осторонь боротьби українського народу з російськими загарбниками.

На матч Єврокубка проти турецького "Бураспора" 29-річний спортсмен, який представляє іспанську "Гран-Канарію", вийшов на паркет у футболці з написом: "NATO, close the sky over Ukraine" ("НАТО, закрийте небо над Україною)".

фото - basket.com.ua

Крім того, після з гри Пустовий разом з партнерами по команді розгорнув перед уболівальниками на трибунах та телекамерами великий банер із закликом зупинити війну в Україні.

Зазначимо, сама зустріч завершилася з рахунком 87:81 на користь команди Пустового. У ній українець за 22 хвилини на майданчику набрав 18 очок, зробив 10 підбирань та одне перехоплення.

Додамо, що раніше Пустовий вирішив підтримати Україну після вторгення Росії та перед грою внутрішньої першості проти "Сарагоси" вийшов на паркет з культовою фразою про "російський корабель".

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