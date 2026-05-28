- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 206
- Час на прочитання
- 1 хв
Національний рекорд: ще одна українка вийшла до третього раунду Roland Garros
Олександра Олійникова вирвала перемогу на тайбрейку в дуже складному матчі.
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№65 WTA), яка напередодні на пресконференції показала знищені росіянами корти у Києві, вийшла до третього кола Roland Garros-2026.
У другому раунді ґрунтового мейджора 25-річна уродженка Києва здобула перемогу над австралійкою Кімберлі Біррелл (№83 WTA) — 6:3, 0:6, 7:6.
Матч тривав 2 години 14 хвилин. Олійникова виконала дві подачі навиліт і припустилася трьох подвійних помилок.
Зазначимо, що в першому колі Олександра розгромила "нейтральну" росіянку Єлену Пріданкіну (№218 WTA) — 6:1, 6:2.
У третьому раунді Олійникова зустрінеться з переможницею поєдинку між "нейтральною" росіянкою Діаною Шнайдер (№23 WTA) та американкою Маккартні Кесслер (№48 WTA).
Таким чином, Україна встановила національний рекорд за представництвом у третьому колі Roland Garros. Уперше в історії до цієї стадії дійшли одразу чотири українки.
Крім Олійникової, до третього раунду Roland Garros-2026 пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева, яка сенсаційно вибила з турніру другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.
Водночас три інші українки — Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур — уже завершили свої виступи в одиночному розряді Roland Garros-2026.
Для Олійникової це лише другий турнір серії Grand Slam у кар'єрі. На дебютному, Australian Open-2026, вона не змогла подолати перший раунд основної сітки.
Раніше повідомлялося, що Олійникова поскаржилася на погрози та цькування від WTA.
Також ми розповідали, що Олійникова викрила зірок WTA, які підтримують Путіна.