ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
206
Час на прочитання
1 хв

Національний рекорд: ще одна українка вийшла до третього раунду Roland Garros

Олександра Олійникова вирвала перемогу на тайбрейку в дуже складному матчі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / © Facebook Федерації тенісу України

Українська тенісистка Олександра Олійникова (№65 WTA), яка напередодні на пресконференції показала знищені росіянами корти у Києві, вийшла до третього кола Roland Garros-2026.

У другому раунді ґрунтового мейджора 25-річна уродженка Києва здобула перемогу над австралійкою Кімберлі Біррелл (№83 WTA) — 6:3, 0:6, 7:6.

Матч тривав 2 години 14 хвилин. Олійникова виконала дві подачі навиліт і припустилася трьох подвійних помилок.

Зазначимо, що в першому колі Олександра розгромила "нейтральну" росіянку Єлену Пріданкіну (№218 WTA) — 6:1, 6:2.

У третьому раунді Олійникова зустрінеться з переможницею поєдинку між "нейтральною" росіянкою Діаною Шнайдер (№23 WTA) та американкою Маккартні Кесслер (№48 WTA).

Таким чином, Україна встановила національний рекорд за представництвом у третьому колі Roland Garros. Уперше в історії до цієї стадії дійшли одразу чотири українки.

Крім Олійникової, до третього раунду Roland Garros-2026 пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк та Юлія Стародубцева, яка сенсаційно вибила з турніру другу ракетку світу Олену Рибакіну з Казахстану.

Водночас три інші українки — Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур — уже завершили свої виступи в одиночному розряді Roland Garros-2026.

Для Олійникової це лише другий турнір серії Grand Slam у кар'єрі. На дебютному, Australian Open-2026, вона не змогла подолати перший раунд основної сітки.

Раніше повідомлялося, що Олійникова поскаржилася на погрози та цькування від WTA.

Також ми розповідали, що Олійникова викрила зірок WTA, які підтримують Путіна.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
206
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie