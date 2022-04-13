Натуралізована російська біатлоністка Абрамова відреагувала на своє вигнання зі збірної України

Спортсменка заявила, що пишається українським громадянством і засуджує війну, яку розпочала Росія.

Біатлоністка Ольга Абрамова, яка народилася в Росії, але від 2012 року виступала за збірну України, прокоментувала своє виключення за складу національної команди.

"Коли дізнаєшся новини від інших... Та найбільш прикро те, що коли ти всім доводиш, що націоналізму в Україні нема, це все прокації... Тебе звільняють за те, що ти росіянка за національністю", - написала Абрамова в сторіз Instagram.

Проте вже через годину Абрамова видалила цю "сторіз" та опублікувала великий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона заявила, що категорично проти війни, яку Росія розв'язала проти України. Біатлоністка пояснила, що вимушено поїхала до РФ на початку повномаштабного вторгнення до своєї 1,5-річної доньки, яка там перебувала.

"Сьогодні з великим подивом прочитала у ЗМІ інформацію про те, що звільнена зі складу збірної України з біатлону через країну мого походження. Від перших днів війни я категорично проти вторгнення до України!

Справді, 24 лютого, у перший день війни, перебуваючи на навчально-тренувальному зборі у Сянках, Львівській області, з незалежних від мене причин я змушена була залишити територію спортивного центру та вирушити до Закарпатської області. Після чого, пройшовши кордон з Угорщиною, я поїхала до своєї півторарічної доньки, яка на той момент перебувала в Росії.

10 років моєї спортивної кар'єри пройшли під українським прапором, 10 років я громадянка України і пишаюся цим! І зараз у мене так само болить серце за всіх людей, які страждають, за всі безневинні жертви і мільйони зруйнованих доль.

Я з жахом спостерігаю за тим, що відбувається з моїм рідним Харковом та Черніговом, як було повністю знищено лижну базу, яка стала для мене другим будинком, як стиралися з лиця землі десятки інших міст по всій Україні.

Але чому тоді зараз, коли нашій країні потрібна єдність та підтримка, ми починаємо якісь внутрішні розбірки та шукаємо зрадників там, де їх немає? Через амбіції однієї людини я не перестала любити цю країну і людей. Бажаю всім терпіння, витримки у цей складний час і, звісно, ​​мирного неба над головою", - написала Абрамова.

Окрім Абрамової, зі складу збірної України з біатлону також були виключені інші дві натуралізовані росіянки - Катерина Бех та Оксана Москаленко. Вони перейшли до української збірної в 2018 році.

Нагадаємо, що президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявив, що більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку повномасштабної війни і наразі підтримують фізичну форму в РФ, бо нібито "застрягли" там. Однак лідер чоловічої збірної спростував цю інформацію.

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