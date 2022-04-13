Натуралізованих росіянок вигнали зі збірної України з біатлону

Натуралізованих росіянок вигнали зі збірної України з біатлону

Бех, Москаленко та Абрамова не виступатимуть за "синьо-жовтих".

Міністерство у справах молоді та спорту ухвалило рішення щодо виключення натуралізованих росіянок зі складу збірної України з біатлону.

Про це повідомив державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв у коментарі Biathlon.com.ua.

Катерина Бех, Оксана Москаленко та Ольга Абрамова, які після початку війни виїхали до Росії, віднині не входять до національної команди України.

За словами тренера, біатлоністки за результатами минулого сезону не виконали критерії потрапляння в команду та отримання заробітної плати.

Абрамова виступала за Україну з 2012 року, Бех та Москаленко перейшли до української збірної в 2018 році.

Нагадаємо, що президент Федерації біатлону Володимир Бринзак заявив, що більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку повномасштабної війни і наразі підтримують фізичну форму в РФ, бо нібито "застрягли" там. Однак лідер чоловічої збірної спростував цю інформацію.

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