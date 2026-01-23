Натуралізований росіянин обматюкав Україну на Євро з футзалу – подробиці гучного скандалу

Денис Нєвєдров / Фото: Instagram

На Євро-2026 з футзалу розгорівся гучний скандал через натуралізованого збірною Вірменії росіянина Дениса Нєвєдрова, який відзначився ганебною поведінкою після матчу першого туру групового етапу проти України.

"Синьо-жовті" зазнали сенсаційної поразки з рахунком 1:2. Після завершення поєдинку Нєвєдров під час святкування на майданчику вигукував нецензурні образи на адресу України.

"Лохи, Україна. Лохи, н***й", – прокричав натуралізований російський футзаліст просто в камеру.

Також після матчу Нєвєдров на своїй сторінці в Instagram опублікував сторіз, закривши прапор України емодзі.

Нєвєдров є російським футзалістом, якого натуралізували 2021 року. Відтоді він виступає за Вірменію. На клубному рівні 31-річний гравець захищає кольори "Тюмені" в РФ.

Українська асоціація футболу вже відреагувала на скандальний інцидент, звернувшись до УЄФА з вимогою застосувати санкції проти гравця.

"Одразу після фінального свистка один із гравців збірної Вірменії зробив публічне висловлювання образливого характеру на адресу України, що було зафіксовано на відео під час трансляції матчу. УАФ вбачає в діях гравця національної збірної Вірменії неспортивну поведінку, що є порушенням Дисциплінарних правил УЄФА.

Зокрема, таких статей: Ст. 11 (1), (2)(b), (c), (d) (Загальні принципи поведінки), ст. 15 (1)(a)(iv), (v) (Неправомірна поведінка гравців та офіційних осіб), а також ст. 14 (1) (Расизм та інші дискримінаційні прояви) Дисциплінарних правил УЄФА, яка передбачає, зокрема, відсторонення на десять матчів.

Також у листі зазначено: "… згаданий гравець має російське походження та громадянство РФ (що підтверджується персональними даними гравця на офіційному вебсайті МФК "Тюмень"). З огляду на реалії жорстокої війни, розв'язаної РФ проти України з метою знищення нашої держави, посягання на її незалежність та вбивства українських громадян лише за їхнє походження, національну ідентичність і прагнення жити на своїй землі, Росія та російський народ щоденно демонструють ненависть і зневагу до українців у своїх діях і публічних заявах як на державному, так і на приватному рівнях. Мова ненависті, заснована на приниженні гідності та зневазі за національною ознакою, є справжнім проявом ксенофобії – однієї з найтяжчих форм дискримінації. Таким чином, цей випадок є значно серйознішим, ніж просто неспортивна поведінка гравця національної збірної під час офіційного матчу чемпіонату Європи з футзалу 2026 року під егідою УЄФА, за яким стежила багатомільйонна футбольна спільнота. Ми наполягаємо, що подібна мова ненависті та приниження гідності є неприйнятною з точки зору прав людини, здорового глузду та спільних цінностей футбольної родини.

З огляду з викладеним, просимо Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА застосувати дисциплінарні санкції до гравця Дениса Нєвєдрова та національної збірної Вірменії за неспортивну поведінку після матчу групового етапу чемпіонату Європи з футзалу УЄФА 2026 року Вірменія – Україна, яка порушує Дисциплінарні правила УЄФА", – йдеться на офіційному сайті УАФ.

Наступний матч на Євро-2026 з футзалу збірна України проведе в неділю, 25 січня, проти Литви. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.