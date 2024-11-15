Натякнув на нокаут: Ф'юрі показав, як готується до реваншу з Усиком (відео)

"Циганський король" виклав у соцмережі відео зі свого тренувального табору.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі показав свою підготовку до бою-реваншу з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

36-річний британець, який напередодні розпочав тренувальний табір на Мальті, опублікував у себе в Instagram відео, де в ринзі спітнілий відпрацьовує удари.

"Готовий чи ні, я йду", – написав Ф'юрі під відео.

Також "Циганський король" запостив в Instagram фото з першого поєдинку проти Усика, на якому влучає у голову Олександру потужним аперкотом. Очевидно, Ф'юрі натякнув 37-річному українцю та вболівальникам, що збирається виграти майбутній поєдинок нокаутом.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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