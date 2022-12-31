Натякнув на повернення Криму: Усик у футболці з написом "ЗСУ" привітав українців з Новим роком

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик привітав українців з прийдешнім Новим роком 2023.

Український боксер, який зараз в турецькій Анталії готується до потенційного бою з Тайсоном Ф'юрі, виклав у себе в Instagram відеозвернення у футболці з написом "ЗСУ".

Усик натякнув, що чекає того моменту, коли Збройні сили України зможуть повернути Крим, який окупований РФ.

"Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати всім єдиного – того, що я хочу, що хочемо всі ми, українці. Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру, ми хочемо тиші в наших домівках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся.

Так, я знову на морі. Ми на березі Чорного моря, в Євпаторії, і ми чекаємо на Збройні сили України. Усіх з Новим роком, усіх вітаю, щастя-радості бажаю. Сила має колір – і це жовто-блакитний колір.

Пробіг я понад 11 км сьогодні, там трошки похитав. Уся команда зі мною. Євпаторіє, усміхайся, ми тут", – сказав Усик.

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