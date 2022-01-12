"Навчаюся у двох університетах": Усик зізнався, ким може працювати після завершення боксерської кар'єри

"Навчаюся у двох університетах": Усик зізнався, ким може працювати після завершення боксерської кар'єри

Українець поділився своїми планами на майбутнє.

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів про те, чим збирається зайнятися після закінчення боксерської кар'єри.

34-річний спортсмен не виключає, що в майбутньому його чекає кар'єра великого психолога.

"Бокс - це не на все життя. Якийсь час - і це закінчиться. Я вже думаю, чим займатимуся, як поводитимуся. Я навчаюся зараз у двох вишах. Це Харківський та Львівський університети внутрішніх справ. Там я навчаюсь заочно. У Харкові за спеціальністю "Психологія", а у Львові - "Економічна розвідка". Це майбутнє. Може, я знайду себе в цьому. Мені це просто цікаво.

Просто так мені диплом не потрібен, щоб лежав удома. Вихвалятися ним - навіщо це потрібно? Його можна на барахолці купити та показувати, зробити на принтері.

Для мене це цікаво. Можливо, надалі я стану знаменитим психологом - до мене люди приходитимуть", - сказав Усик в інтерв'ю Youtube-каналу USYK17.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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