"Навіщо ви прийшли на наші землі?": голкіпер клубу Першої ліги записав патріотичний реп (відео)

Механів звернувся до окупантів.

Голкіпер "Ниви" Тернопіль Максим Механів підтримав Україну на тлі боротьби з російськими окупантами.

На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував патріотичну пісню у стилі реп.

Механів звертається до російських окупантів і вимагає покинути українські землі.

Раніше чемпіон світ в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик запустив продаж лінії одягу на підтримку постраждалих від війни.

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