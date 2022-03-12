"Навіщо ви прийшли на наші землі?": голкіпер клубу Першої ліги записав патріотичний реп (відео)

Механів звернувся до окупантів.
Голкіпер "Ниви" Тернопіль Максим Механів підтримав Україну на тлі боротьби з російськими окупантами.
На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував патріотичну пісню у стилі реп.
Механів звертається до російських окупантів і вимагає покинути українські землі.
Раніше чемпіон світ в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик запустив продаж лінії одягу на підтримку постраждалих від війни.
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