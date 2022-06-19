Навіть не довелося виходити на корт: українська тенісистка виграла парний турнір у Бірмінгемі

Навіть не довелося виходити на корт: українська тенісистка виграла парний турнір у Бірмінгемі

Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з латвійкою Оленою Остапенко стали чемпіонками парного турніру WTA у Бірмінгемі.

У фіналі престижного бірмінгемського турніру Кіченок та Остапенко 19 червня повинні були зіграти з дуетом Елізе Мертенс (Бельгія) / Чжан Шуай (Китай).

Проте матч так і не відбувся. Китайська тенісистка отримала травму під час сьогоднішнього фінального поєдинку в одиночному розряді. Через пошкодження вона відмовилася грати в парному фіналі, тому українсько-латвійська пара автоматично здобула перемогу.

Кіченок та Остапенко вперше в кар'єрі разом виграли парний турнір. Цього сезону представниці України та Латвії дійшли до фіналу на турнірі WTA 500 у Дубаї.

Загалом для Людмили ця перемога стала вже шостою у парному розряді, а для Олени - п'ятою. Наступного тижня тандем Кіченок - Остапенко виступить на турнірі WTA 500 у британському Істборні.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що зірка українського тенісу Еліна Світоліна обурилася допуском росіян і білорусів до US Open.

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