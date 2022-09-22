"Навіть не можемо обговорювати": очільник УЄФА відкинув повернення Росії до міжнародного футболу

У вівторок, 20 вересня, було оголошено, що збірну Росії не допустили до жеребкування Євро-2024.

Це рішення прокоментував голова УЄФА Александер Чеферін. Функціонер наголосив, що всі збірні та клуби країни-агресорки будуть відсторонені, поки триває війна в Україні.

Водночас, Чеферін заявив, що сподівається на якомога швидше завершення війни та повернення РФ до міжнародних змагань.

"Відсторонення Росії - це не рішення сьогоднішнього дня. Рішення щодо російських збірних та клубів було ухвалене до подальшого повідомлення. Це означає, що ми стежимо за ситуацією. Поки не змінимо думку, воно буде чинним. Тому УЄФА не потрібно ухвалювати окреме рішення кожного разу, коли стартує новий турнір.

Всі ми сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше, щоб збірна Росії змогла взяти участь у наших змаганнях. Але з огляду на ситуацію, якою вона є зараз, ми навіть не можемо її обговорювати. Це поєднання політики та спорту. Що ми можемо зробити, так це виступати за мир. Сподіваємося, війна скоро закінчиться, а після цього вирішимо, що робити", - цитує керівника УЄФА видання L'Equipe.

Нагадаємо, що Російський футбольний союз (РФС) написав лист до УЄФА з вимогою дискваліфікувати головного тренера збірної України Олександра Петракова.

Раніше УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Пізніше УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Жеребкування відбіркового турніру Євро-2024 відбудеться у неділю, 9 жовтня, у Франкфурті.

Євро-2024 відбудеться у 10 містах Німеччини від 14 червня до 14 липня 2024 року. У фінальній частині турніру візьмуть участь 24 збірні.

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