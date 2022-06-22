"Навіть не намагаються нічого дізнатися": відома українська тенісистка - про байдужість тенісної спільноти до війни в Україні

Колишня українська тенісистка і менеджер збірної Ольга Савчук розповіла про своє ставлення до того, як тенісний світ реагує на війну в Україні та санкції щодо російських і білоруських гравців.

Менеджер збірної України Ольга Савчук зазначила, що 90% тенісної спільноти зовсім не цікавить, що відбувається в Україні.

Про це Савчук розповіла в інтерв'ю BTU.

"Особисто мені допомогу пропонували дуже багато західних гравців. Я отримую багато повідомлень із запитаннями, як моя родина. Але лише від західних гравців. А щодо самого Тура, то я зараз дуже рідко буваю там, тому й судити можу лише зі слів наших дівчат. Також, як і їм, мені з боку абсолютно не зрозуміла реакція АТР та WTA , чому вони так мало реагують на підтримку українських гравців. Для мене це дуже боляче. Це дуже особисто. У рішенні Вімблдону все дуже очевидно для мене, для всіх українців, для всієї моєї родини і всієї моєї англійської родини. І абсолютно ніхто не розуміє рішення Турів забрати очки. Я взагалі хочу сказати з досвіду таких ситуацій, коли намагаюся донести правду моїм колегам у Європі, якимось знайомим. Я переглядаю місцеві новини з усіх можливих джерел, щоб зрозуміти, наскільки багато і наскільки правдиво ЗМІ показують війну в Україні. Так ось, в Англії висвітлюють події не поверхово, а навпаки досить глибоко. Але коли я показую знайомим та колегам відео від своїх друзів та родичів, де є зруйновані будинки, весь цей жах із Бучі та Маріуполя, то багато хто дивується. Мовляв, ах, ось як виглядають зруйновані будинки, ах, ось як виявляється все погано", - сказала Савчук.

Тенісистка додала, що така реакція вказує на те, що світ насправді дуже поверхнево обізнаний цікавиться війною в Україні.

"Особисто для мене це дивовижна реакція, яка показує, що насправді люди дуже поверхово цікавляться тим, що відбувається. У тенісному світі, я так розумію, що 90% це зовсім не цікавить. Мене це особисто шокувало, вразило, і я щодня про це думаю. Я постійно говорю про це з мамою і не можу зрозуміти, як таке взагалі можливо і наскільки багатьом людям… не можу сказати, що все одно, просто вони навіть не намагаються нічого дізнатися. Хоча, звичайно, дуже багато людей хвилюються та допомагають, але тут я говорю конкретно про те, з чим я стикаюся у тенісному світі з колегами", - зазначила екстенісистка.

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Леся Цуренгко подолали друге коло змагань WTA500, які тривають в Великій Британії.

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