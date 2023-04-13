"Навіть не зможе вдарити його": британський нокаутер зробив прогноз на бій Усик – Дюбуа

Британський боксер надважкої ваги Джо Джойс поділився думками про потенційний бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком та обов'язковим претендентом на титул WBA Даніелем Дюбуа.

37-річний британець переконаний, що його співвітчизник не зможе перемогти українця. Джойс вважає, що швидкі ноги Усика допоможуть йому уникати ударів Дюбуа.

"Олександр Усик танцюватиме навколо нього і багато рухатиметься в ринзі. Даніель навіть не зможе вдарити його. Я не вірю, що він зможе досягти успіху. Думаю, що Усик його нокаутує", – сказав Джойс в інтерв'ю iFL TV.

Раніше Джойс побідкався через майбутній бій Усика з Дюбуа. Непереможний британець, який у листопаді 2020 року нокаутував Дюбуа, невдоволений тим, що не він стане наступним суперником українця.

У послужному списку Джойса 15 перемог (14 – нокаутом) у 15 поєдинках. У своєму останньому бою він у вересні минулого року нокаутував новозеландця Джозефа Паркера і завоював вакантний титул тимчасового чемпіона WBO.

Нагадаємо, Усик 29 квітня повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з обов'язковим претендентом на титул WBA британцем Даніелем Дюбуа.

3 квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

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