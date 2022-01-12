"Навіть якщо покличе Італія, оберу Україну": вундеркінд "Ювентуса" чекає на виклик від "синьо-жовтих"

Йому вже декілька разів обіцяли, що він одягне футболку української команди.

В академії туринського " Ювентуса " виступає юний футболіст - Андрій Фірман.

16-річний хлопець має велике бажання виступати за збірну України та чекає на виклик від "синьо-жовтих".

У інтерв'ю для Pressing Фірман наголосив на тому, що йому вже декілька разів обіцяли, що він одягне футболку української команди. Утім, поки все це залишається лише на рівні розмов. Попри це, навіть якщо в нього буде вибір між Італією та Україною, то він обере другий варіант.

"Завжди хотів грати за збірну України. Навіть якщо покличе Італія, я виберу Україну. Минулого року мені багато агентів говорили, щоб я готувався до того, що мене викличуть до збірної U-16. Сказали, що поїду в червні на збори. Але не покликали.

Потім мені сказали, що в збірну U-17 точно викличуть на турнір у Києві, але я також не поїхав. Потім мені сказали, що буде кваліфікація на Євро U-17. Мені подзвонив скаут Алекс Великих. Він сказав, що зробить все, щоб мене викликали. Але мене знову не викликали.

Він сказав, що тренер вперше почув про мене. А мені перед цим інший агент говорив, що він розмовляв з тренером, що все окей. Я трохи розчарувався. Образився, що мене за дурня тримають. Алекс каже, що в березні будуть ігри збірної, цього разу мене повинні викликати", - сказав Фірман.

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