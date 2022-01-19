Навіть злетіли окуляри: екстренера "Ювентуса" епічно нокаутував ударом в щелепу суперник у Кубку Італії (відео)

Усе завершилося радісним примиренням.
Досить курйозний інцидент трапився під час матчу 1/8 фіналу Кубка Італії між "Лаціо" та "Удінезе".
Так, в одному з ігрових епізодів футболіст "Удінезе" Ігнасіо Пуссетто жорстко налетів на головного тренера "орлів" - Маурісіо Саррі. Удар, який прилетів у щелепу 63-річному фахівцю, був такої сили, що в Саррі навіть злетіли окуляри.
Саррі слід "подякувати" своєму підопічному Мануелю Лаццарі. Хавбек "Лаціо" настілки сильно штовхнув Пуссетто, що той просто не міг зупинитися. Епізод завершився мирно. Саррі і Пуссетто підвелися, з посмішками обнялись та продовжили матч.
До вашої уваги відео з цим епізодом.
Sarri ed i bianconeri non hanno un bel rapporto pic.twitter.com/G7EYZJBBxD— Chichi pavolosa (@chichigallon) January 18, 2022
- Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "Лаціо". Це дозволило їм пробитися до чвертьфіналу змагань.
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