"Навряд чи це хороша затія для Ентоні": Гвоздик оптимістично налаштований на бій Усика проти Джошуа

"Навряд чи це хороша затія для Ентоні": Гвоздик оптимістично налаштований на бій Усика проти Джошуа

Експертна думка щодо майбутнього поєдинка.

Відомий український ексбоксер Олександр Гвоздик поділився думкою щодо бою між своїм другом і співвітчизником Олександром Усиком і чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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"Бачив форму Джошуа, він помітно підсушився. Чув, що Ентоні збирається вигравати у Сашка не за рахунок міці, а за рахунок майстерності. Навряд чи це хороша затія для британця.

Взагалі не дуже розумно слухати заяви промоутерів, тренерів або самих спортсменів перед боями. У ринзі ми все одно побачимо те, до чого готувалися боксери. Факт, що Джошуа дійсно виглядає стрункіше, ніж зазвичай. Але не факт, що це ускладнить завдання для Усика.

У таборі Джошуа розуміють, що якщо Ентоні вирішить грати у гру за правилами Сашка - вибрати середній темп бою, не чинити постійний тиск і спробувати позмагатися в майстерності, то його чекає розчарування.

Напевно, в команді британця хочуть зробити Джошуа більш витривалим. Думають, що Сашко запропонує високий темп бою - це хороший варіант для Усика. У теорії це повинно допомогти Джошуа. Але в боксі не завжди відбувається так, як нам здається.

Ми можемо побачити олімпійську версію Джошуа: легшим, більш рухливим, без колишнього динаміту в кулаках. І з цією версією британця Сашко впорався би без проблем", - цитує Гвоздика Sport Arena.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

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