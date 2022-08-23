"Найбільша битва відтоді": промоутер Ф'юрі порівняв можливий бій проти Усика з легендарним поєдинком Алі

Голова Top Rank Боб Арум, який також є промоутером чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, розповів про можливий бій за "абсолюта" з українцем Олександром Усиком.

Так, Арум анонсував початок переговорів щодо бою за абсолютне чемпіонство у надважкій вазі.

Про це промоутер розповів на своїй сторінці в Twitter.

"Top Rank і наш співпромоутер, Queensberry Promotions Френк Уоррен, сподіваються, що ми зможемо провести найбільшу битву за звання чемпіона в суперважкій вазі відтоді, як Алі бився з Фрейзером – Ф’юрі проти Усика", - сказав Арум.

Зазначимо, що Алі та Фрейзер провели триматчеве протистояння. Їхній найзнаменитіший третій бій пройшов 1975 року в Манілі і завершився перемогою Алі.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним.

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