Найбільша єврокубкова перемога "Динамо" за вісім років: Шовковський оцінив знищення "Партизана"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував гучну перемогу над белградським "Партизаном" у першому поєдинку другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У матчі, який відбувся 23 липня на "Арені Люблін" у польському Любліні, "Динамо" знищило срібного призера чемпіонату Сербії з рахунком 6:2.

Це найбільша перемога "біло-синіх" у єврокубках від сезону-2016/17, коли кияни з рахунком 6:0 розгромили турецький "Бешикташ" у груповому раунді Ліги чемпіонів.

"Вітаю всіх з перемогою, але одразу хочу наголосити, що завдання ще не вирішене. Є ще матч-відповідь, тож будемо продовжувати готуватися до нього в тому ж напрямку, що й до цієї гри. Будемо дивитися та розбирати перший матч, аналізувати власні помилки, без яких футболу не буває. Але найголовніше – це старання, яке було на полі, наші напрацювання, хлопці виконували вказівку на гру, й тепер маємо доволі непоганий результат перед матчем-відповіддю.

Чому Олександр Тимчик не потрапив навіть до заявки на матч? На жаль, ще під час зборів він отримав травму й зараз відновлюється. Він з нами, тож чекаємо, коли Олександр зможе взятися до повноцінних тренувань. Поки що він працює індивідуально.

Ця гра дала нам певну інформацію. Зокрема, про що ми домовлялися перед матчем, так, загалом, і сталося. Я нічого не буду казати про ті тактичні настанови, які ми намагалися донести стосовно суперника, адже в нас попереду ще матч-відповідь, але загалом хлопці виконали все, про що ми просили. Що найбільше сподобалося, що навіть подарувавши опонентам пенальті, мої підопічні не знітилися, продовжили дотримуватися плану на гру. Як би не складався матч, ми маємо бути до фінального свистка сконцентрованими", – цитує Шовковського офіційний сайт "Динамо".

Огляд матчу "Динамо" – "Партизан"

Матч-відповідь між "Динамо" та "Партизаном" відбудеться у середу, 31 липня, у Белграді. Початок – о 21:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Динамо" – "Партизан" у третьому раунді відбору Ліги чемпіонів позмагається з шотландським "Рейнджерс", а переможений у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з тим, хто програє в парі "Лугано" (Швейцарія) – "Фенербахче" (Туреччина).

Нагадаємо, "Динамо" скасувало всі двосторонні заходи перед матчем з "Партизаном" через участь сербського клубу у товариському турнірі в Москві на початку липня цього року. Також перед початком гри футболісти киян не потисли руки гравцям белградців.

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