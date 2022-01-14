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Найбільші гроші в історії футболу: клуб Ярмоленка ошелешив сумою, яку хоче отримати за капітана

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Найбільші гроші в історії футболу: клуб Ярмоленка ошелешив сумою, яку хоче отримати за капітана

Associated Press

На гравця наразі претендують два клуби.

Лондонський "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, повісив цінник на свого капітана - Деклана Райса.

Як повідомляє talkSPORT, "молотобійці" готові розпрощатися з 22-річним півзахисником лише за найбільші гроші в історії футболу. а саме - 200 млн фунтів (240 млн євро).

Минулого літа Райс відмовився підписувати новий контракт із "Вест Хемом", але чинний розрахований ще до середини 2024 року. Лондонці намагатимуться довше утримувати хавбека, вибиваючи з покупців астрономічні суми.

Наразі основними претендентами на гравця називають "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Варто відзначити, що найдорожчий футболіст у світі, 23-річний французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, оцінюється у 160 мільйонів євро. За ним йде 21-річний нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд — 150 мільйонів євро.

  • Райс — вихованець "Вест Хема". У поточному сезоні футболіст провів за "молотобійців" 26 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі;
  • Влітку 2021 року Райс став фіналістом Чемпіонату Європи зі збірною Англії. За "трьох левів" він загалом провів 27 поєдинків, у яких забив два голи;
  • Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 75 млн євро.
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