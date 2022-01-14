Найбільші гроші в історії футболу: клуб Ярмоленка ошелешив сумою, яку хоче отримати за капітана

На гравця наразі претендують два клуби.
Лондонський "Вест Хем", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, повісив цінник на свого капітана - Деклана Райса.
Як повідомляє talkSPORT, "молотобійці" готові розпрощатися з 22-річним півзахисником лише за найбільші гроші в історії футболу. а саме - 200 млн фунтів (240 млн євро).
Минулого літа Райс відмовився підписувати новий контракт із "Вест Хемом", але чинний розрахований ще до середини 2024 року. Лондонці намагатимуться довше утримувати хавбека, вибиваючи з покупців астрономічні суми.
Наразі основними претендентами на гравця називають "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".
Варто відзначити, що найдорожчий футболіст у світі, 23-річний французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, оцінюється у 160 мільйонів євро. За ним йде 21-річний нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд — 150 мільйонів євро.
- Райс — вихованець "Вест Хема". У поточному сезоні футболіст провів за "молотобійців" 26 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі та віддав 4 результативні передачі;
- Влітку 2021 року Райс став фіналістом Чемпіонату Європи зі збірною Англії. За "трьох левів" він загалом провів 27 поєдинків, у яких забив два голи;
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста в 75 млн євро.