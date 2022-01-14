Найбільші гроші в історії футболу: клуб Ярмоленка ошелешив сумою, яку хоче отримати за капітана

Найбільші гроші в історії футболу: клуб Ярмоленка ошелешив сумою, яку хоче отримати за капітана

На гравця наразі претендують два клуби.

Лондонський " Вест Хем ", за який виступає українець Андрій Ярмоленко, повісив цінник на свого капітана - Деклана Райса.

Як повідомляє talkSPORT, "молотобійці" готові розпрощатися з 22-річним півзахисником лише за найбільші гроші в історії футболу. а саме - 200 млн фунтів (240 млн євро).

Минулого літа Райс відмовився підписувати новий контракт із "Вест Хемом", але чинний розрахований ще до середини 2024 року. Лондонці намагатимуться довше утримувати хавбека, вибиваючи з покупців астрономічні суми.

Наразі основними претендентами на гравця називають "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Варто відзначити, що найдорожчий футболіст у світі, 23-річний французький форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, оцінюється у 160 мільйонів євро. За ним йде 21-річний нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Холанд — 150 мільйонів євро.