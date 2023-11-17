Найбільший гонорар у кар'єрі: Ф'юрі розповів, скільки грошей заробив за бій проти Нганну

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, на яку суму збагатився після бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

У коментарі виданню EXPRESS, "Циганський король" зізнався, що за поєдинок проти представника ММА заробив близько 61 мільйона доларів. Це найбільший гонорар у кар'єрі британського боксера.

Зазначимо, що у своїх попередніх трьох боях Ф'юрі у середньому отримував по 29 мільйонів доларів – проти Дерека Чісори, Ділліана Вайта і Деонтея Вайлдера. Найбільшу суму "Циганський король" заробив за поєдинок проти Вайта – 36 мільйонів доларів.

У ніч проти 29 жовтня Ф'юрі переміг Нганну в поєдинку, який відбувся у саудівському Ер-Ріяді. У третьому раунді "Циганський король" побував у нокдауні, але зумів підвестися з канвасу та в підсумку здолав камеруно-французького бійця роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що наступний бій Ф'юрі проведе з чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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