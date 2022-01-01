"Найбільший талант надважкої ваги": колишній чемпіон світу оцінив шанси Усика та Джошуа в реванші

Британець Джордж Гроувз впевнений, що український боксер ще не показав усіх своїх можливостей.
Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Джордж Гроувз поділився думками про майбутній бій-реванш між українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.
33-річний британський боксер щедро розхвалив 34-річного українця. Він переконаний, що Ей Джею буде надзвичайно складно перемогти Усика, адже вважає Олександра "найбільшим талантом хевівейту".
"Побити Усика в будь-якому випадку буде дуже непросто. Тим більше, що Усику ніщо не заважає виступити краще, ніж у тому вересневому поєдинку. Олександр - найбільший талант надважкої ваги. Він єдиний у цьому дивізіоні, хто без питань входить до топ-10 pound for pound. І зауважте, він перемагає не за рахунок того, що вдвічі більший і важчий за опонентів, а завдяки своїй неймовірній майстерності.
Джошуа залишається одним із лідерів дивізіону. Він залишається у топ-3. Вірю, що він побив би Деонтея Вайлдера і багатьох інших топів. Але питання в тому, чи залишилася в нього колишня пристрасть до боксу. Знаєте, на його місці буде дуже непросто повернутися на перше місце. Але, як кажуть, ніколи не говори ніколи. Особливо в хевівейті, в дивізіоні, де справді все може вирішити один удар", - заявив Гроувз в інтерв'ю Sky Sports, пише Boxing Scene.
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
Додамо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.
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