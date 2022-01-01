"Найбільший талант надважкої ваги": колишній чемпіон світу оцінив шанси Усика та Джошуа в реванші

Британець Джордж Гроувз впевнений, що український боксер ще не показав усіх своїх можливостей.

Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі Джордж Гроувз поділився думками про майбутній бій-реванш між українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

33-річний британський боксер щедро розхвалив 34-річного українця. Він переконаний, що Ей Джею буде надзвичайно складно перемогти Усика, адже вважає Олександра "найбільшим талантом хевівейту".

"Побити Усика в будь-якому випадку буде дуже непросто. Тим більше, що Усику ніщо не заважає виступити краще, ніж у тому вересневому поєдинку. Олександр - найбільший талант надважкої ваги. Він єдиний у цьому дивізіоні, хто без питань входить до топ-10 pound for pound. І зауважте, він перемагає не за рахунок того, що вдвічі більший і важчий за опонентів, а завдяки своїй неймовірній майстерності.

Джошуа залишається одним із лідерів дивізіону. Він залишається у топ-3. Вірю, що він побив би Деонтея Вайлдера і багатьох інших топів. Але питання в тому, чи залишилася в нього колишня пристрасть до боксу. Знаєте, на його місці буде дуже непросто повернутися на перше місце. Але, як кажуть, ніколи не говори ніколи. Особливо в хевівейті, в дивізіоні, де справді все може вирішити один удар", - заявив Гроувз в інтерв'ю Sky Sports, пише Boxing Scene.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна , реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.

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