"Найбільший у кар'єрі": промоутер розповів про гонорар Усика за чемпіонський бій із Джошуа

До поєдинку залишається вже менше тижня.
Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, розповів про гонорар свого клієнта за бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.
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"Потенційно - так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду", - цитує Красюка Tribuna.
- Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
- Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.
- На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, легенда світового боксу американець Евандер Холіфілд оцінив шанси Усика в бою із Джошуа.