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"Найбільший у кар'єрі": промоутер розповів про гонорар Усика за чемпіонський бій із Джошуа

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"Найбільший у кар'єрі": промоутер розповів про гонорар Усика за чемпіонський бій із Джошуа

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До поєдинку залишається вже менше тижня.

Олександр Красюк, промоутер українського боксера Олександра Усика, розповів про гонорар свого клієнта за бій проти чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

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"Потенційно - так, це найбільший гонорар у кар'єрі Усика. Хоча його найбільший гонорар ще попереду", - цитує Красюка Tribuna.

  • Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем" 25 вересня.
  • Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.
  • На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, легенда світового боксу американець Евандер Холіфілд оцінив шанси Усика в бою із Джошуа.

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