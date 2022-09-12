Найближчі єврокубкові суперники "Динамо" та "Дніпра-1" синхронно перемогли у внутрішній першості

Наступні опоненти київського "Динамо" та "Дніпра-1" на груповому етапі Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно - АЕК Ларнака та "Аполлон" Лімассол перед матчами з українськими клубами здобули перемоги в чемпіонату Кіпру.

АЕК із Ларнаки, який є суперником "Динамо" в Лізі Європи, обіграв у домашньому матчі НЕА Саламіну з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у складі господарів забив іспанець Оєр Санхурхо, який також відзначився в поєдинку стартового туру Ліги Європи проти французького "Ренна". Щоправда, це не допомогло кіпріотам взяти очки у тому поєдинку - 1:2.

"Аполлон" з Лімассола, який минулого сезону став чемпіоном Кіпру та потрапив до групи "Дніпра-1" в Лізі конференцій, у матчі третього туру національної першості вдома обіграв "Омонію" - 2:1 .

Перемога "Аполлона" над командою українця Романа Безуса була вольовою. На гол бразильського нападника гостей Бруно з пенальті господарі відповіли двома м'ячами у другій половині зустрічі. Три очки клубу з Лімассола принесли форварди Іоанніс Піттас та Бассель Жраді.

Зазначимо, що Безус вийшов на заміну на 66-й хвилині матчу за рахунку 0:1. Результативними діями український півзахисник "Омонії" не відзначився.

Після трьох зіграних тупів "Аполлон" з 9 очками посідає друге місце чемпіонату Кіпру. АЕК Ларнака має чотири бали і розташовується на сьомомій сходинці турнірної таблиці.

Матч 2-го туру групового раунду Ліги Європи "Динамо" - АЕК Ларнкака відбудеться у четвер, 15 вересня, початок - о 22:00 за київським часом. Того ж дня о 19:45 розпочнеться гра "Аполлон" - "Дніпро-1" в рамках 2-го туру Ліги конференцій.

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