Найближчий матч Роналду в АПЛ під загрозою зриву: по "Манчестер Юнайтед" вдарив коронавірус

Найближчий матч Роналду в АПЛ під загрозою зриву: по "Манчестер Юнайтед" вдарив коронавірус

Клуб на добу призупинив тренування.

В "Манчестер Юнайтед" стався спалах коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Позитивні тести на COVID-19 здали декілька співробітників та футболістів команди. У зв'язку з цим МЮ зачинив свою тренувальну базу на добу, щоб мінімізувати ризик подальшого поширення захворювання.

Зараз манчестерський клуб веде перемовини з керівництвом англійської Прем'єр-ліги про перенесення гостьового матчу 17-го туру з "Брентфордом", який повинен відбутися завтра, 14 грудня.

Додамо, що раніше поєдинок 16-го туру АПЛ між "Брайтоном" та "Тоттенгемом" було перенесено на невизначений термін через спалах COVID-19 у стані "шпор". Одразу вісім лондонських футболістів заразилися коронавірусом.