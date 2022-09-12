Найближчий матч Зінченка в єврокубках перенесли на невизначений термін: відома причина

Зустріч, яка була запланована в Лондоні на 15 вересня, перенесено на невизначений термін через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це лондонський клуб повідомив у себе в Instagram.

Зазначається, що рішення про перенесення гри було ухвалено після обговорень лондонського клубу з УЄФА та поліцією. Воно спричинене нестачею правоохоронців для забезпечення порядку під час матчу, оскільки вони задіяні в підготовці та проведенні прощальних подій із вшанування пам'яті королеви Єлизавети II.

Нова дата матчу "Арсенал" - ПСВ буде оголошена пізніше.

У першому турі групового раунду Ліги Європи "каноніри" разом з українцем Олександром Зінченком на виїзді перемогли швейцарський "Цюрих" (1:2). В іншому матчі цього квартету ПСВ розписав мирову з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

швейцарський "Цюрих" (1:2). В іншому матчі цього квартету ПСВ розписав мирову з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1). Раніше через смерть королеви Єлизавети II було перенесено всі матчі найближчого туру чоловічого й жіночого Чемпіонату Англії (усі дивізіони), а також Чемпіонату Шотландії.

всі матчі найближчого туру чоловічого й жіночого Чемпіонату Англії (усі дивізіони), а також Чемпіонату Шотландії. Також УЄФА з аналогічної причини переніс матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між шотландськими "Рейнджерс" та італійським "Наполі".

Нагадаємо, Єлизавета II померла у четвер, 8 вересня, у віці 96 років. Вона була однією з монархів, що правили найдовше в історії. Вона зійшла на престол 6 лютого 1952 року, в день смерті її дорогого батька короля Георга VI, і правила довгих 70 років. Коронація Єлизавети II відбулася 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві. То була перша коронація британського монарха, яку транслювали на телебаченні.

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