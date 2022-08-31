Найближчий суперник "Шахтаря" у Лізі чемпіонів відвантажив вісім голів у Кубку Німеччини

РБ "Лейпциг", який є опонентом донецького "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів, не пошкодував суперника в рамках 1-го раунду Кубка Німеччини.

Так, "бики" знищили представника четвертого дивізіону "Тевтонія Оттензен" із рахунком 8:0 .

Футболісти "Лейпцига" забили по чотири голи в кожному з таймів. Хет-трик до свого активу записав Тімо Вернер (19 хвилина, 20, 42), дубль оформив Андре Сілва (40, 53), ще по одному разу відзначилися Еміль Форсберг (56), Крістофер Нкунку (77) та Дані Ольмо (90).

Таким чином, розбивши "Тевтонію Оттензен", команда Доменіко Тедеско вийшла до 1/16 фіналу змагань.

Цікаво, що цей поєдинок мав відбутися ще перед стартом Бундесліги, але через участь у Суперкубку "бики" зіграли відкладену гру лише зараз. Клуб з Гамбурга був номінальним господарем матчу, але через невідповідність їхнього стадіону вимогою гру перенесли на домашній стадіон "Лейпцига" - "Ред Булл Арену".

РБ "Лейпциг" є чинним володарем Кубка Німеччини;

3-го вересня "Лейпциг" зіграє матч 5-го туру Бундесліги на виїзді проти "Айнтрахта".

Додамо, що гра Ліги чемпіонів між РБ "Лейпцигом" та "Шахтарем" відбудеться у вівторок, 6 вересня, о 22:00 за київським часом. Це буде перший тур групової стадії найпрестижнішого клубного турніру Європи сезону-2022/23. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї зустрічі.

Окрім "биків" у групі донеччан ще є чинний переможець ЛЧ мадридський "Реал" та шотландський "Селтік".

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