Найближчий суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів перед матчем з "гірниками" провалився у Бундеслізі

Поєдинок у Франкфурті завершився нищівною перемогою господарів з рахунком 4:0 .

Голами за "орлів" відзначилися Даїті Камада, Себастьян Роде, Тута та Рафаель Борре.

Таким чином, "Айнтрахт" з 8 очками піднявся на 9-те місце в Бундеслізі. "РБ Лейпциг" має лише 5 балів після п'яти турів і посідає 11-ту позицію.

"РБ Лейпциг" - суперник донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів. Вже у вівторок, 6 вересня, "бики" прийматимуть український клуб в рамках стартового туру групового раунду найпрестижнішого єврокубка. В іншому матчі квартету F зустрінуться мадридський "Реал" і шотландський "Селтік".

"Айнтрахт" як переможець минулого розіграшу Ліги Європи також виступить в групі Ліги чемпіонів. Клуб із Франкфурта 7 вересня на власному полі протистоятиме лісабонському "Спортингу". У паралельному поєдинку квартету D сильнішого з'ясовуватимуть "Тоттенгем" і "Марсель".

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