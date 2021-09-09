"Найцінніший гравець на кухні": дружина Джоковича показала, як найкращий тенісист планети миє посуд

Перша ракетка світу не цурається хатньої роботи.

Сербський тенісист Новак Джокович, який після перемоги над італійцем Маттео Берреттіні вийшов до півфіналу US Open-2021, не забуває допомагати в домашніх справах своїй дружині.

Обраниця першої ракетки світу Єлена опублікувала в Instagram відео, на якому 34-річний Ноле на кухні миє посуд.

"Третя зміна Новака. Ось як він медитує після вечірнього матчу на Відкритому чемпіонаті США. Він мій найцінніший гравець на кухні", - підписала відео дружина Джоковича.

Уболівальники в коментарях висловили своє захоплення сербом, який є не лише зіркою світового тенісу, а і зразковим сім'янином.

"Браво, нехай всі дізнаються від вас, що балканські чоловіки також працюють вдома", "Особливість великих - це простота", "Такі як ти народжується раз на тисячу років", "Ви можете бути Джоковичем сто разів, але каструлі мити потрібно", - написали підписники під відео в Instagram.

Суперником Джоковича у півфіналі US Open стане німецький тенісист Александр Звєрєв , який завоював "золото" на Олімпіаді в Токіо.

, який завоював "золото" на Олімпіаді в Токіо. У цьому році Джокович став переможцем Australian Open, Roland Garros і Wimbledon. У разі тріумфу на US Open він збере так званий "Великий шолом" - виграє всі чотири Мейджори в один календарний рік.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі US Open 19-річній сенсації.

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