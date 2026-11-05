Найдорожчий контракт у Європі: володар "Золотого м'яча" подовжив контракт із "Баварією"

Гаррі Кейн / © Associated Press

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Мюнхенська "Баварія" подовжила контракт із форвардом Гаррі Кейном, який став володарем "Золотого м'яча-2026".

Про це офіційно повідомила пресслужба німецького клубу.

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Нова угода 33-річного англійця з мюнхенцями розрахована до літа 2029 року.

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За інформацією The Athletic, після підписання нового контракту Кейн став найбільш високооплачуваним футболістом у європейських чемпіонатах.

Стверджується, що його гарантована базова зарплата, не враховуючи бонусних виплат, перевищуватиме 25 мільйонів євро на рік.

Кейн виступає за "Баварію" від літа 2023 року, коли перейшов з лондонського "Тоттенгема" за 95 мільйонів євро.

Відтоді він провів за мюнхенців 161 матч у всіх турнірах, відзначився 156 голами та віддав 41 результативну передачу.

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У складі "Баварії" англієць двічі ставав чемпіоном Німеччини та тричі здобував "Золоту бутсу" Бундесліги.

Нагадаємо, Кейн у голосуванні за "Золотий м'яч-2026" лише на 28 очок обійшов форварда мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.

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