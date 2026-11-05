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Найдорожчий контракт у Європі: володар "Золотого м'яча" подовжив контракт із "Баварією"
Нова угода Гаррі Кейна з мюнхенцями розрахована до літа 2029 року.
Мюнхенська "Баварія" подовжила контракт із форвардом Гаррі Кейном, який став володарем "Золотого м'яча-2026".
Про це офіційно повідомила пресслужба німецького клубу.
Нова угода 33-річного англійця з мюнхенцями розрахована до літа 2029 року.
За інформацією The Athletic, після підписання нового контракту Кейн став найбільш високооплачуваним футболістом у європейських чемпіонатах.
Стверджується, що його гарантована базова зарплата, не враховуючи бонусних виплат, перевищуватиме 25 мільйонів євро на рік.
Кейн виступає за "Баварію" від літа 2023 року, коли перейшов з лондонського "Тоттенгема" за 95 мільйонів євро.
Відтоді він провів за мюнхенців 161 матч у всіх турнірах, відзначився 156 голами та віддав 41 результативну передачу.
У складі "Баварії" англієць двічі ставав чемпіоном Німеччини та тричі здобував "Золоту бутсу" Бундесліги.
Нагадаємо, Кейн у голосуванні за "Золотий м'яч-2026" лише на 28 очок обійшов форварда мадридського "Реала" Кіліана Мбаппе.