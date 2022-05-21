Найдорожчий футболіст світу офіційно визначився з місцем продовження кар'єри - деталі угоди

Зірковий форвард ПСЖ Кілліан Мбаппе подовжив контракт із паризьким клубом.

Нова угода французького суперталанта з "Парі Сен-Жермен", який відмовився провести благодійний матч з київським "Динамо", розрахована до літа 2025 року.

Про підписання нового контракту з 23-річним нападником парижани оголосили у себе в Twitter.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе отримав пропозицію перейти до мадридського "Реала", де його зарплата могла становити 50 млн євро на рік. Проте Кіліан вирішив відхилити пропозицію "Королівського клубу" і продовжить кар'єру у Франції.

Сам футболіст так прокоментував подовження контракту з паризьким клубом.

"Я дуже радий, що подовжив свою угоду з ПСЖ. Я впевнений, що зможу продовжити прогресувати в клубі, який дає всі можливості виступати на найвищому рівні. Я дуже щасливий, що зможу продовжити розвиватися у Франції, в країні, де я народився та виріс.

Я також хочу подякувати президенту Насеру Аль-Хелайфі за його довіру, розуміння та терпіння. Я також думаю про всіх вболівальників ПСЖ у Франції та в усьому світі, про незліченні прояви любові з їхнього боку, особливо впродовж останніх місяців", - приводить слова Мбаппе офіційний сайт ПСЖ.

Мбаппе виступає за паризький клуб від 2017 року, коли перейшов з "Монако". Цього сезону Кіліан провів 47 матчів за парижан у всіх турнірах, забив 38 голів і віддав 17 результативних передач.

Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що форвард "Баварії" Роберт Левандовські погодив контракт з "Барселоною".

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