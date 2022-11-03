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Найдорожчий футболіст світу побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Найдорожчий футболіст світу побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Фото: Associated Press

Кіліан Мбаппе став автором унікального досягнення.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе встановив новий рекорд головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів УЄФА.

Зірковий француз відкрив рахунок у матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти "Ювентуса".

Гол у ворота туринців став для Мбаппе 40-м у найпрестижнішому єврокубку. Кіліан досягнув позначки в 40 забитих м'ячів на рівні ЛЧ у віці 23 років, 10 місяців та 13 днів. Це найкращий показник в історії турніру.

Таким чином, Мбаппе побив рекорд свого нинішнього одноклубника – аргентинського форварда Ліонеля Мессі, який забив 40 голів у Лізі чемпіонів у віці 24 років, 4 місяців та 8 днів.

Додамо, що на груповій стадії поточної Ліги чемпіонів Мбаппе провів 6 матчів, у яких відзначився 7 голами. Кіліан  є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

Нагадаємо, ПСЖ на виїзді здолав "Ювентус" з рахунком 1:2, але все одно вийшов до плейоф ЛЧ лише з другого місця. Переможцем квартету стала португальська "Бенфіка", яка в паралельному матчі в Ізраїлі знищила "Маккабі" з Хайфи – 1:6.

Огляд матчу Ювентус - ПСЖ

  • За підсумками шести турів ПСЖ і "Бенфіка" набрали однакову кількість очок (14) та мають рівність за очними зустрічами, однак лісабонці обійшли парижан за загальною кількістю голів на виїзді. "Ювентус" (3 бали) вилетів до 1/16 фіналу Ліги Європи, а "Маккабі" (3) завершив свій шлях у єврокубках.
  • Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 7 листопада, о 13:00 за київським часом.

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Стаття з добірки новин:
Ліга чемпіонів УЄФА
Дата публікації
Перегляди
475
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