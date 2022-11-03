Найдорожчий футболіст світу побив рекорд Мессі в Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе став автором унікального досягнення.
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе встановив новий рекорд головного клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів УЄФА.
Зірковий француз відкрив рахунок у матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 проти "Ювентуса".
Гол у ворота туринців став для Мбаппе 40-м у найпрестижнішому єврокубку. Кіліан досягнув позначки в 40 забитих м'ячів на рівні ЛЧ у віці 23 років, 10 місяців та 13 днів. Це найкращий показник в історії турніру.
Таким чином, Мбаппе побив рекорд свого нинішнього одноклубника – аргентинського форварда Ліонеля Мессі, який забив 40 голів у Лізі чемпіонів у віці 24 років, 4 місяців та 8 днів.
Kylian Mbappé is the youngest player in Champions League history to score 40 goals in the competition.— Squawka (@Squawka) November 2, 2022
Sitting down the Juventus defence. #UCL pic.twitter.com/5RkGSpNALm
Додамо, що на груповій стадії поточної Ліги чемпіонів Мбаппе провів 6 матчів, у яких відзначився 7 голами. Кіліан є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.
Нагадаємо, ПСЖ на виїзді здолав "Ювентус" з рахунком 1:2, але все одно вийшов до плейоф ЛЧ лише з другого місця. Переможцем квартету стала португальська "Бенфіка", яка в паралельному матчі в Ізраїлі знищила "Маккабі" з Хайфи – 1:6.
Огляд матчу Ювентус - ПСЖ
- За підсумками шести турів ПСЖ і "Бенфіка" набрали однакову кількість очок (14) та мають рівність за очними зустрічами, однак лісабонці обійшли парижан за загальною кількістю голів на виїзді. "Ювентус" (3 бали) вилетів до 1/16 фіналу Ліги Європи, а "Маккабі" (3) завершив свій шлях у єврокубках.
- Жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів відбудеться в понеділок, 7 листопада, о 13:00 за київським часом.
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