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Найдорожчий футболіст світу повторив рекорд легенди збірної Франції, який тримався 63 роки (відео)

Найдорожчий футболіст світу повторив рекорд легенди збірної Франції, який тримався 63 роки (відео)

Associated Press

Кіліан Мбаппе переписав історію національної команди, "нокаутувавши" Казахстан.

Форвард "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції Кіліан Мбаппе, який нещодавно забив шикарний гол п'ятою на тренуванні, оформив покер у матчі 9-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти Казахстану.

Тим самим 22-річний талант повторив унікальне досягнення в історії французької збірної.

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Мбаппе став першим футболістом за 63 роки, який забив 4 голи в одному офіційному поєдинку збірної Франції. Востаннє це вдавалося в 1958 році легендарному Жюсту Фонтену в матчі за 3-тє місце на Чемпіонаті світу проти ФРН.

Додамо, що ще в першому таймі Кіліан оформив хет-трик, повторивши досягнення іншого француза Домініка Рошто, яке трималося 36 років. У 1985 році він забив три голи у грі з Люксембургом у відборі на ЧС-1986.

Відео третього голу Мбаппе у ворота казахів

Загалом в активі Мбаппе вже 23 голи у 52 матчах за національну команду. Форвард вийшов на дванадцяте місце в списку найкращих бомбардирів в історії збірної Франції. Рекордсменом "Ле Бле" є Тьєррі Анрі, на рахунку якого 51 гол.

На сьогоднішній день Мбаппе є найдорожчим футболістом світу. За даними порталу Transfermarkt, його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.

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  • Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану (8:0), забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на мундіаль в Катарі.
  • Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі Фінляндії (11 балів) та України (9 пунктів). Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.
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