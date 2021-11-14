Найдорожчий футболіст світу повторив рекорд легенди збірної Франції, який тримався 63 роки (відео)

Кіліан Мбаппе переписав історію національної команди, "нокаутувавши" Казахстан.

Форвард "Парі Сен-Жермен" та збірної Франції Кіліан Мбаппе, який нещодавно забив шикарний гол п'ятою на тренуванні, оформив покер у матчі 9-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти Казахстану .

Тим самим 22-річний талант повторив унікальне досягнення в історії французької збірної.

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Мбаппе став першим футболістом за 63 роки, який забив 4 голи в одному офіційному поєдинку збірної Франції. Востаннє це вдавалося в 1958 році легендарному Жюсту Фонтену в матчі за 3-тє місце на Чемпіонаті світу проти ФРН.

Kylian Mbappé is the first player to score 4+ goals in a single game for France since Just Fontaine in 1958. pic.twitter.com/4r74dsj6xJ — Squawka Football (@Squawka) November 13, 2021

Додамо, що ще в першому таймі Кіліан оформив хет-трик, повторивши досягнення іншого француза Домініка Рошто, яке трималося 36 років. У 1985 році він забив три голи у грі з Люксембургом у відборі на ЧС-1986.

Відео третього голу Мбаппе у ворота казахів

Kylian Mbappé has a first half hat trick for France! pic.twitter.com/gEXTdrIHdS — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021

Загалом в активі Мбаппе вже 23 голи у 52 матчах за національну команду. Форвард вийшов на дванадцяте місце в списку найкращих бомбардирів в історії збірної Франції. Рекордсменом "Ле Бле" є Тьєррі Анрі, на рахунку якого 51 гол.

На сьогоднішній день Мбаппе є найдорожчим футболістом світу. За даними порталу Transfermarkt, його трансферна вартість оцінюється в 160 мільйонів євро.

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Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану (8:0) , забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на мундіаль в Катарі.

, забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на мундіаль в Катарі. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі Фінляндії (11 балів) та України (9 пунктів). Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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