Найдорожчий трансфер літа: "Манчестер Юнайтед" домовився про підписання зіркового бразильця

"Манчестер Юнайтед" на офіційному сайті повідомив, що узгодив з "Аяксом" перехід бразильського вінгера Антоні.

22-річному футболісту залишилося пройти медобстеження та підписати контракт із "червоними дияволами".

An agreement has been reached for the transfer of @Antony00 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становить 95 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро бонусами.

Це рекордний продаж гравця в історії Чемпіонату Нідерландів, а також друге за вартістю придбання в історії МЮ. Рекорд належить півзахиснику Полю Погба, який влітку 2016 року перейшов до "манкуніанців" з "Ювентуса" за 105 мільйонів євро.

Перехід Антоні - найдорожчий під час нинішнього літнього трансферного вікна. До цього рекорд міжсезоння належав мадридському "Реалу", який заплатив "Монако" 80 мільйонів євро за півзахисника Орельєна Тчуамені.

До слова, Антоні виступав за "Аякс" від 2020 року. У поточному сезоні на рахунку бразильського вінгера два голи та дві результативні передачі у трьох матчах. Також він забив два голи і віддав два асисти у дев’яти матчах за збірну Бразилії.

Наразі "Манчестер Юнайтед" посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі "манкуніанці" 1 вересня на виїзді зіграють проти "Лестера".

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