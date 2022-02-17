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Найдорожчого футболіста світу визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

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Найдорожчого футболіста світу визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Associated Press

Кіліан Мбаппе на останній хвилині вирвав для ПСЖ перемогу над "Реалом".

Нападник паризького ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

23-річний француз відзначився переможним голом у першому матчі 1/8 фіналу проти мадридського "Реала" (1:0). На останній хвилині зустрічі Мбаппе в штрафному майданчику прокинув м'яч між двох захисників "вершкових" і точно пробив у дальній кут.

На звання найкращого гравця тижня також претендували захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва та хавбек "Зальцбурга" Мохамед Камара.

Додамо, що в нинішньому сезоні Кіліан провів 32 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 16 результативних передач.

  • Чинний контракт Мбаппе з паризьким клубом розрахований до літа 2022 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що саме наступного літа зірковий форвард безкоштовно стане гравцем мадридського "Реала".
  • Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

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