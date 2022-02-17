Найдорожчого футболіста світу визнали найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Кіліан Мбаппе на останній хвилині вирвав для ПСЖ перемогу над "Реалом".

Нападник паризького ПСЖ Кіліан Мбаппе визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.

23-річний француз відзначився переможним голом у першому матчі 1/8 фіналу проти мадридського "Реала" (1:0). На останній хвилині зустрічі Мбаппе в штрафному майданчику прокинув м'яч між двох захисників "вершкових" і точно пробив у дальній кут.

На звання найкращого гравця тижня також претендували захисник "Ліверпуля" Вірджил ван Дейк, півзахисник "Манчестер Сіті" Бернарду Сілва та хавбек "Зальцбурга" Мохамед Камара.

Kylian Mbappé takes Player of the Week for his match-winning display against Real Madrid #UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/SuRoL53AgZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 17, 2022

Додамо, що в нинішньому сезоні Кіліан провів 32 матчі за парижан у всіх турнірах, забив 22 голи і віддав 16 результативних передач.

Чинний контракт Мбаппе з паризьким клубом розрахований до літа 2022 року. Раніше ЗМІ повідомляли, що саме наступного літа зірковий форвард безкоштовно стане гравцем мадридського "Реала" .

. Мбаппе є найдорожчим футболістом світу за версією порталу Transfermarkt. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

Читайте також:

"Купка засранців": зірковий кум Мессі став на захист аргентинця після матчу з "Реалом"

Сенсація в Лізі чемпіонів: "Баварія" ледь уникла поразки в першому матчі 1/8 фіналу (відео)

"Ліверпуль" за 8 хвилин обіграв "Інтер" і наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)