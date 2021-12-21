Найдорожчому футболісту світу на день народження подарували торт вище його самого (фото)

Найдорожчому футболісту світу на день народження подарували торт вище його самого (фото)

Молодій футбольній зірці ПСЖ напередодні виповнилося 23 роки.

В понеділок, 20 грудня, Кіліан Мбаппе відсвяткував свій 23-й день народження.

Форвард ПСЖ поділився знімком свого свята у Instagram.

"Дякую всім за всі повідомлення і за це беззастережну любов щодня", - написав футболіст під фото.

Торт для іменинника виявився вищим за самого гравця.

Аналітики Transfermarkt саме Мбаппе називають найдорожчим футболістом світу. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

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