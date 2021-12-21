Найдорожчому футболісту світу на день народження подарували торт вище його самого (фото)

Молодій футбольній зірці ПСЖ напередодні виповнилося 23 роки.
В понеділок, 20 грудня, Кіліан Мбаппе відсвяткував свій 23-й день народження.
Форвард ПСЖ поділився знімком свого свята у Instagram.
"Дякую всім за всі повідомлення і за це беззастережну любов щодня", - написав футболіст під фото.
Торт для іменинника виявився вищим за самого гравця.
Аналітики Transfermarkt саме Мбаппе називають найдорожчим футболістом світу. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.
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