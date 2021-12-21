Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Найдорожчому футболісту світу на день народження подарували торт вище його самого (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Найдорожчому футболісту світу на день народження подарували торт вище його самого (фото)

Associated Press

Молодій футбольній зірці ПСЖ напередодні виповнилося 23 роки.

В понеділок, 20 грудня, Кіліан Мбаппе відсвяткував свій 23-й день народження.

Форвард ПСЖ поділився знімком свого свята у Instagram.

"Дякую всім за всі повідомлення і за це беззастережну любов щодня", - написав футболіст під фото.

Торт для іменинника виявився вищим за самого гравця.

Аналітики Transfermarkt саме Мбаппе називають найдорожчим футболістом світу. Його вартість оцінюється у 160 мільйонів євро.

Читайте також:

"У відповідь він вибухнув сміхом": зірка голлівудського кіно намагалася переманити Мбаппе до АПЛ

Зірка команди Шевченка в Серії А став жертвою пограбування

Моурінью захотів зробити подарунок фанату, в якого зупинилося серце під час матчу Серії А

Наступна публікація