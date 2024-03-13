Найдовша переможна серія: саудівський клуб встановив унікальний рекорд

"Аль-Хіляль" увійшов до історії світового футболу.
Саудівський "Аль-Хіляль" встановив новий світовий рекорд за кількістю перемог поспіль.
12 березня клуб із Саудівської Аравії обіграв "Аль-Іттіхад" (2:0) в матчі-відповіді 1/4 фіналу азійської Ліги чемпіонів і вийшов до півфіналу турніру (4:0 за сумою двох зустрічей).
Крім завоювання путівки до наступної стадії, "Аль-Хілялю" вдалося подовжити свою переможну серію у всіх турнірах до 28 матчів. Востаннє клуб не вигравав ще у вересні минулого року.
Таким чином, "Аль-Хіляль" побив рекорд клубу "Нью-Сейнтс" з Уельсу, який у 2016-2017 роках зумів виграти 27 поєдинків поспіль.
Зазначимо, що раніше рекорд належав нідерландському "Аяксу", який у 1971-1972 роках мав серію з 26 переможних матчів поспіль.
Найдовші переможні серії в історії футболу
1. "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія): 28 перемог (2023-2024)
2. "Нью-Сейнтс" (Уельс): 27 (2016-2017)
3. "Аякс" (Нідерланди): 26 (1971-1972)
4. "Аякс" (Нідерланди): 25 (1955)
5. "Корітіба" (Бразилія): 24 (2011)
6. "Баварія" (Німеччина): 23 (2020)
7. "Реал" Мадрид (Іспанія): 22 (2014)
8. "Манчестер Сіті" (Англія): 21 (2020-2021)
9. "Рейнджерс" (Шотландія): 20 (2013)
У півфіналі азійської Ліги чемпіонів "Аль-Хіляль" зіграє проти "Аль-Айна" з ОАЕ, який у чвертьфіналі драматично вибив з турніру саудівський "Аль-Наср" португальського форварда Кріштіану Роналду.
У чемпіонаті Саудівської Аравії підопічні Жорже Жезуса впевнено лідирують, випереджаючи "Аль-Наср" на 12 очок.
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