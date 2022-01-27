"Найгірші бізнесмени в історії": Ф'юрі жорстко висловився на адресу Джошуа та його промоутера

"Найгірші бізнесмени в історії": Ф'юрі жорстко висловився на адресу Джошуа та його промоутера

"Циганський король" продовжує "запалювати" в Інтернеті.

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі жорстко висловився на адресу Ентоні Джошуа та його промоутера Едді Гірна.

Так, 33-річний британець натякнув, що Джошуа та Хірн відмовилися від 90 мільйонів доларів. Ймовірно, йдеться про відступні за реванш із Олександром Усиком.

"Я змушений записувати це відео. Едді Гірн та Ентоні Джошуа — найгірші бізнесмени в історії. Сьогодні вони втратили 90 мільйонів доларів. Прокляті сучі діти! Психи!", — сказав Ф'юрі.

Tyson Fury on Instagram: “Eddie Hearn and Anthony Joshua have gotta be the worst businessmen in history. Today they lost $90million.”



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/cEDfcqOYes — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 26, 2022

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.