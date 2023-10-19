"Найгірший момент у моєму житті": стали відомі подробиці страшної травми Неймара

Нападник саудівського "Аль-Хіляля" та збірної Бразилії Неймар отримав жахливу травму в матчі за національну команду проти Уругваю в четвертому турі відбору на чемпіонат світу-2026.

Як повідомила пресслужба саудівського клубу, у 31-річного футболіста діагностували розрив хрестоподібної зв'язки коліна та меніску. Неймар перенесе операцію, після чого розпочне тривалий процес реабілітації.

Офіційно термін відновлення не повідомляється, однак за подібних травм він становить від 7 до 10 місяців. Таким чином, цього сезону, швидше за все, Неймар уже не зіграє.

Бразилець прокоментував своє пошкодження у соцмережах, звернувшись до уболівальників.

"Це дуже сумний момент, найгірший у моєму житті. Я знаю, що я сильний, але цього разу моя родина та друзі знадобляться мені більше, ніж будь-коли раніше. Дякую за всі повідомлення підтримки та любові.

Це нелегко пережити всі ці травми і операції. Уявіть, що ви переживаєте все це знову лише через 4 місяці після відновлення. Я дуже сильно вірю. Віддаю сили Богу, щоб він міг оновити їх. Дякую за вашу підтримку і теплі слова", - написав Неймар.

Бразилець став гравцем "Аль-Хіляля" влітку 2023 року. Саудівський клуб заплатив ПСЖ за трансфер Неймара 90 мільйонів євро без урахування бонусів

Поточного сезону Неймар провів 5 матчів за "Аль-Хіляль", забив один гол і віддав 2 асисти.

Зазначимо, що Неймар є найдорожчим гравцем в історії футболу. 2017 року він перейшов з "Барселони" до ПСЖ за рекордні 222 мільйони євро.

За збірну Бразилії Неймар зіграв 128 матчів і забив 79 голів. У вересні цього року він став найкращим бомбардиром в історії "селесао", обійшовши легендарного Пеле.

Читайте також:

Дубль Мессі допоміг Аргентині здобути перемогу та зміцнити лідерство у відборі на ЧС-2026 (відео)

Збірна України у відборі на Євро-2024: що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до фінального турніру

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці