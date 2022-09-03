Найгірший старт в історії: "Динамо" встановило клубний антирекорд в Чемпіонаті України

Київське "Динамо" видало найгірший старт в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) за всю історію існування клубу.

У суботу, 3 вересня, команда Мірчі Луческу поступилася луганській "Зорі" (3:2) у поєдинку 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Для "Динамо" це друга поспіль поразка на старті нового сезону УПЛ. "Біло-сині" розпочали чемпіонат розгромною поразкою від "Дніпра-1" (0:3).

Таким чином, після двох зіграних матчів підопічні Мірчі Луческу з нулем у графі очок перебувають на передостанньому, 15-му місці таблиці УПЛ з різницею м'ячів 2:6.

Це найгірший старт в історії столичного клубу. До цього антирекордом "біло-синіх" був сезон-2007/08. Тоді динамівці розпочинали чемпіонат з двох нічиїх.

Якщо брати не лише внутрішні баталії, а й єврокубки, то "Динамо" має невтішну серію з чотирьох поразок поспіль. Перед матчами з "Дніпром-1" та "Зорею" кияни двічі поступилися португальській "Бенфіці" в плейоф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, поточний єврокубковий сезон "Динамо" проведе в груповому етапі Ліги Європи, де суперниками "біло-синіх" будуть французький "Ренн", турецький "Фенербахче" та кіпрський АЕК Ларнака. У четвер, 8 вересня, команда Луческу розпочне груповий раунд Ліги Європи поєдинком проти "Фенербахче" у Стамбулі.

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