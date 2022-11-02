Найгірший виступ за всю історію: в Лізі чемпіонів встановили абсолютний антирекорд

Шотландський "Рейнджерс" встановив новий антирекорд групового етапу Ліги чемпіонів.

У вівторок, 1 листопада, фіналіст минулого розіграшу Ліги Європи у домашньому матчі заключного туру групової стадії найпрестижнішого єврокубку поступився нідерландському "Аяксу" з рахунком 1:3 .

Клуб з міста Глазго завершив груповий раунд на останньому місці без жодного набраного очка у квартеті, де також виступали італійський "Наполі" та англійський "Ліверпуль". Шотландська команда програла в кожному з поєдинків.

За шість матчів колектив Джованні ван Бронкхорста забив у ворота суперників лише два м'ячі, а пропустив аж 22. Таким чином, різниця забитих і пропущених м'ячів у "Рейнджерс" склала "-20". Це найгірший результат в історії турніру.

Попередній антирекорд належав загребському "Динамо", яке в сезоні-2011/12 програло всі шість матчів з різницею м'ячів "-19".

До плейоф Ліги чемпіонів з цього квартету вийшли "Наполі" (15 очок, перше місце) та "Ліверпуль" (15, друга сходинка). "Аякс" (6) продовжить боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Рейнджерс" (0) попрощався з єврокубками.

з цього квартету вийшли "Наполі" (15 очок, перше місце) та "Ліверпуль" (15, друга сходинка). "Аякс" (6) продовжить боротьбу в 1/16 фіналу Ліги Європи. "Рейнджерс" (0) попрощався з єврокубками. Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 7 листопада.

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