Найголовнішою перемогою стане перемога над злом та російською агресією - Зінченко про матч із Уельсом

Футболіст збірної України Олександр Зінченко прокоментував фінальний матч відбору до Чемпіонату світу-2022 з Уельсом.

Так, 25-річний півзахисник подякував усім уболівальникам за підтримку, відзначив пристойну гру своєї команди, а також розповів про те, що головна перемога ще попереду.

"Не можу описати своїх емоцій. Хочу сказати дякую всім за підтримку, ми її відчували. Я дуже пишаюся всіма українцями. Біля стадіону було багато українців, які, на жаль, не змогли потрапити на гру. Дуже пишаюся бути українцем. Сьогодні усі футболісти віддали сили на полі. Ми створили багато моментів, які не змогли реалізувати, а воротар Уельсу був на висоті. Коли воротар стає гравцем матчу, це означає, що друга команда контролювала гру. Не можу сказати, що ми заслуговували на поразку.

Це футбол. Сподіваємось, що всі наші головні перемоги ще попереду. А найголовнішою перемогою стане перемога над злом та російською агресією. Дощ нам не заважав, погода була однакова для обох команд. Не можу сказати, що ми поступалися Уельсу тактично чи технічно. Сподіваюся, що українці можуть пишатися нами. Звичайно, це не той результат, якого ми хотіли, але продовжуємо працювати над нашою головною перемогою. Після пропущеного гола ми вірили у себе, я знав, що ми створимо моменти, але воротар був на висоті.

Я не бачив моменту з Ярмоленком на повторі. Тож нічого не можу сказати. Гравці у роздягальні після першого тайму казали, що це був очевидний пенальті. Арбітр сказав Ярмоленко, що там був фол, але цього фолу було замало для пенальті. Спілкування із арбітром? Валлійці дуже довго тягли час. Потрібно спілкуватися з арбітром на полі, бо це жива людина. Емоцій нема. Але ми не маємо права опускати руки, здаватись. Наша нація ніколи не здається. Потрібно показати світові, що ми дуже сильна нація", - цитує слова Зінченка "Футбол 1".

Збірна України не зіграє на ЧС-2022, адже поступилася Уельсу з рахунком 0:1 ;

; Саме Зінченка було визнано "Левом матчу" за підсумками дуелі з британцями;

8 червня "синьо-жовті" проведуть поєдинок 1-го туру Ліги націй-2022/23 проти Ірландії. Зустріч розпочнеться в Дубліні о 21:45 за київським часом.

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