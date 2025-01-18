Найгучніший трансфер зими: ПСЖ підписав зіркового грузинського футболіста

Вінгер італійського "Наполі" Хвіча Кварацхелія перейшов до французького ПСЖ.

Як повідомляє офіційний сайт парижан, 23-річний грузинський футболіст підписав контракт до 2029 року. Кварацхелія виступатиме за ПСЖ під 7-м номером.

Раніше була інформація, що "Наполі" отримає за одного зі своїх лідерів 75 мільйонів євро. Зарплата Хвічі у ПСЖ становитиме 9 мільйонів євро за сезон + 2 мільйони євро бонусами.

Кварацхелія виступав за "Наполі" від липня 2022 року після переходу з "Динамо" Батумі за 13,3 млн євро. Цього сезону він відзначився 5 голами та 3 асистами у 19 матчах за паризький клуб.

Останні матчі неаполітанців грузин пропустив через розтягнення медіальної колатеральної зв'язки коліна.

Читайте також:

Гол Довбика допоміг "Ромі" обіграти команду Малиновського в матчі Серії А (відео)

Суперник збірної України у плейоф за вихід до еліти Ліги націй звільнив головного тренера

Одна з найдовших в історії футболу: Голанд підписав нову угоду з "Манчестер Сіті"