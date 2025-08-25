"Наїхав" на суддю та розтрощив ракетку: російський тенісист ганебно вилетів з US Open-2025

Данило Медведєв / © Associated Press

Російський тенісист Данило Медведєв (№13 АТР) вилетів уже в першому колі основної сітки US Open-2025, зі скандалом програвши французу Бенжамену Бонзі (№51 АТР).

Француз виграв перші два сети з рахунком 6:3, 7:5 і повів 5:4 у третій партії, вийшовши подавати на матч.

Бенжамен не подав перший м'яч, але на корт помилково вийшов фотограф, який подумав, що поєдинок закінчився.

Суддя ухвалив рішення дати Бонзі ще одну першу подачу, що відповідає правилам. Це неабияк розлютило тенісиста з держави-агресорки, допущеного до змагань у нейтральному статусі. Медведєв розпочав перепалку з рефері, яка тривала понад 6 хвилин.

Данило Медведєв / © Associated Press

"Ти чоловік? Ти чоловік? Чому ти тремтиш? Що з тобою, га? Ти хочеш додому? Ти ж хочеш додому, чи не так?", – сказав Медведєв судді.

У підсумку Бонзі не зміг подати на матч та програв третій сет – 6:7, після чого "всуху" віддав росіянину четверту партію – 0:6.

Однак у вирішальному п'ятому сеті Бенжамен зібрався та здобув перемогу – 6:4, сенсаційно залишивши Медведєва за бортом турніру.

Після поразки росіянин ніяк не міг заспокоїтися, вирішив вимістити своє розчарування на ракетці та вщент розтрощив її.

Додамо, що Медведєв уже далеко не вперше зганьбився своєю неадекватною поведінкою на корті. Так, під час півфінального матчу Australian Open-2022 він визвірився на суддю, обізвавши його "тупим". У фіналі того турніру росіянин обізвав уболівальників "ідіотами без мізків".

За свою кар'єру 29-річний Медведєв лише одного разу вигравав турнір Grand Slam. Це сталося на US Open-2021. На його рахунку три програні фінали мейджорів – на Australian Open (2021, 2022, 2024).