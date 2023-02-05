"Наївно розділяти спорт і політику": норвезькі біатлоністи засудили ідею повернення росіян до змагань

Відомі норвезькі біатлоністи публічно висловилися проти можливого повернення російських і білоруських спортсменів на міжнародну арену, поки війна в Україні триває.

Серед тих, хто засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити атлетам країн-агресорок виступати на змаганнях, Йоганнес Бьо, Тар'єй Бьо, Інгрід-Ланнмарк Тандреволл та Стурла Легрейд

"Це дивно. Час ще не настав. Я розумію, що МОК повинен підтримувати постійну дискусію для обговорення ситуації. Але якщо ви подивитеся на неї, то жодної дискусії не буде. Не можна повертати когось тільки тому, що минув якийсь час. Я не бачу, щоб щось змінилося відтоді, як росіяни та білоруси були відсторонені. Мають відбутися зміни, перш ніж це можна буде обговорювати", – сказав Йоганнес Бьо в інтерв'ю Nettavisen.

"Ви повинні слідувати своїм відчуттям, логіці, повазі та здоровому глузду щодо того, що є важливим у цьому світі. Війну не можна перемогти набором правил. Тому повинна бути 100% підтримка того, що відсторонення повинно продовжуватись", – заявив Тар'єй Бьо.

"Ми були здивовані, що так багато людей виступають за те, щоб Росія знову могла брати участь у змаганнях. А також тим, що МОК був за це. Це найбільше з усього дивує. Неочікувано, наскільки це рішення політизовано і як багато визначають гроші. Напевно, я була дуже наївною раніше, думаючи, що це не так.

Дуже наївно розділяти спорт і політику, принаймні, коли ви бачите, як Росія використовує спорт для залучення підтримки. Я думаю, що якщо ми повернемо їх, це може послати неправильні сигнали", – сказала Тандреволл в інтерв'ю VG.

"Жодних змін не відбулося, тому я все ще підтримую попереднє рішення. Ми повинні залишити чинним відсторонення. Але якщо будуть вагомі аргументи на користь того, що ситуація змінилась, я перегляну свою позицію", – сказав Легрейд.

Від 8-го до 19 лютого в німецькому Обергофі відбудеться чемпіонат світу-2023 з біатлону. Росіяни та білоруси не зможуть взяти в ньому участь, адже Міжнародний союз біатлоністів (IBU) на невизначений термін відсторонив спортсменів країн-агресорок.

Раніше не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань, зокрема ОІ-2024, закликали зірка українського тенісу Еліна Світоліна та легенда світового футболу, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

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