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Найкраща біатлоністка світу про російських колег: вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують

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Найкраща біатлоністка світу про російських колег: вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують

Associated Press

Раніше вона говорила про них, що вони мають "надзвичайно зарозумілий погляд".

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф прокоментувала реакцію на її слова про російських біатлоністок.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Так, у підкасті з колегою по команді Інгрід Ланмарк Тандреволд спортсменка сказала, що у росіянок "надзвичайно зарозумілий погляд", і зізналася, що їй було приємно спілкуватися лише з однією з них.

"Вони вирішили перекласти наш подкаст, а це не може бути гарною ідеєю. Переклад рівня Google Translate. Раптом ми з Інгрід стали найбільшими стервами.

Я думала, що російські біатлоністки по-справжньому росіяни. Я сказала, що вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують. А наші слова переклали так, ніби ми говоримо про старих. У цій ситуації треба заспокоїтися", - сказала Екгофф.

Зазначимо, що Екгофф є Олімпійською чемпіонкою та 10-разовою чемпіонкою світу. Минулого сезону саме вона стала найкращою біатлоністкою планети.

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