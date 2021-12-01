Найкраща біатлоністка світу про російських колег: вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують

Найкраща біатлоністка світу про російських колег: вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують

Раніше вона говорила про них, що вони мають "надзвичайно зарозумілий погляд".

Норвезька біатлоністка Тіріл Екгофф прокоментувала реакцію на її слова про російських біатлоністок.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Так, у підкасті з колегою по команді Інгрід Ланмарк Тандреволд спортсменка сказала, що у росіянок "надзвичайно зарозумілий погляд", і зізналася, що їй було приємно спілкуватися лише з однією з них.

"Вони вирішили перекласти наш подкаст, а це не може бути гарною ідеєю. Переклад рівня Google Translate. Раптом ми з Інгрід стали найбільшими стервами.

Я думала, що російські біатлоністки по-справжньому росіяни. Я сказала, що вони мають страхітливий вигляд, тому що нещасливі і часто лютують. А наші слова переклали так, ніби ми говоримо про старих. У цій ситуації треба заспокоїтися", - сказала Екгофф.

Зазначимо, що Екгофф є Олімпійською чемпіонкою та 10-разовою чемпіонкою світу. Минулого сезону саме вона стала найкращою біатлоністкою планети.

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