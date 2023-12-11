"Найкраща команда, яку я коли-небудь бачив": керманич "Барселони" розхвалив "Жирону" після поразки

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес прокоментував поразку своїх підопічних від "Жирони" в центральному матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги.

Поєдинок на домашній для "синьо-гранатових" арені "Естадіо Олімпіко" завершився з рахунком 2:4 на користь суперника. А перший гол у каталонському дербі створили українські гравці "жиронців" – Артем Довбик забив з передачі Віктора Циганкова.

"Жирона" має багато переваг у тому, що вони роблять. Вони є лідерами. Сьогодні тим паче. Вони попереду нас на 7 очок, це дуже заслужено. Був рівний матч. Якби "Барса" виграла, ми також сказали б, що це справедливо. Думаю, ми завдали 31 удару по воротах. Можливо, помилки в обороні вплинули на нас. Це деталі. У них чудова команда та проєкт. Це був матч до нокауту, хто вдарить першим.

Важкий удар, тому що ми сподівалися скоротити відставання від лідерів. Це наша реальність. Це "Барса", яка будується. Під час формування є й такі моменти. Ви робите один крок назад, щоб зробити два вперед. Сьогодні випав реверс, а міг й аверс. Ми ніколи не повинні сумніватися. Це непогана гра для "Барси". Минулого року ми також зазнали удару, але виграли два трофеї.

Ця "Жирона" – найкраща команда, яку я коли-небудь бачив. Маємо помилки, але повинні вдосконалюватися. Кілька днів тому ми не пропустили від "Атлетіко", а цього разу одразу 4 голи. Це футбол", – наводить слова Хаві видання Marca.

Зазначимо, що "Барселона" вперше в історії програла "Жироні" в матчі чемпіонату Іспанії. Раніше команди зустрічалися шість разів – чотири перемоги здобули "синьо-гранатові" і двічі була зафіксована нічия.

Після цієї поразки "Барселона" (34 пункти) посідає четверту позицію. "Жирона" (41 бал) одноосібно очолити Ла Лігу. Команда Мічела на два очки випереджає мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

У наступному турі "Барселона" 16 грудня на виїзді зіграє з "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука, а команда Довбика і Циганкова двома днями пізніше прийме "Алавес".

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